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Корея: Юг-Север

Пхеньян критикует Сеул за участие в манёврах RIMPAC

Write: 2022-06-08 12:37:35Update: 2022-06-08 15:28:31

Пхеньян критикует Сеул за участие в манёврах RIMPAC

Пхеньян подверг критике Сеул за участие южнокорейских ВМС в международных морских манёврах RIMPAC. 8 июня на северокорейском пропагандистском сайте «Уриминчжоккири» опубликована статья, в которой указывается, что РК отправила на предстоящие учения крупнейшую по масштабам группировку за всё время проведения RIMPAC. При этом в отношении южнокорейских военных применены резкие и оскорбительные выражения. В статье говорится, что действия южнокорейской стороны являются «опасной игрой с огнём». На другом пропагандистском сайте «Мэари» затронуты намерения РК и США по расширению совместных учений и укреплению сил сдерживания. В частности, говорится, что, если администрация президента РК Юн Сок Ёля продолжит подчиняться США и наращивать атмосферу военного противостояния, то это приведёт к печальным последствиям. Учения RIMPAC будут проходить с 29 июня по 4 августа у побережья Гавайских островов. 
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