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Экономика

70% крупнейших компаний РК сохраняют удалённый режим работы

Write: 2022-06-08 13:24:08Update: 2022-06-08 15:27:52

70% крупнейших компаний РК сохраняют удалённый режим работы

Photo : KBS News

Пандемия коронавируса переходит в эндемическую стадию. Между тем, 72,7% из ста крупнейших компаний страны продолжают применять режим удалённой работы сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты опроса представителей компаний, проведённого Корейской федерацией работодателей. Нынешний показатель на 18,8% меньше, чем в прошлом году, что связано со смягчением карантинных ограничений. Основными причинами сохранения большинством компаний режима удалённой работы являются политика поэтапного возвращения к нормальной жизни, желание сотрудников работать дома, поддержка мер правительства по профилактике новых волн распространения коронавируса. 51,5% респондентов считают, что после устранения угрозы коронавируса компании вернутся к прежнему режиму работы, отказавшись от бесконтактного формата. Остальные уверены в сохранении удалённой работы и после окончания пандемии. 
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