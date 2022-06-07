Старейший телеведущий РК Сон Хэ умер в возрасте 95 лет

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Сон Хэ, старейший телеведущий РК, скончался утром 8 июня в своём доме в Сеуле в возрасте 95 лет. В марте у него был подтверждён вирус COVID-19, и его после этого несколько раз госпитализировали для лечения. Сон Хэ – творческий псевдоним, а настоящее имя - Сон Бок Хи. Он родился 27 апреля 1927 года в уезде Чэрён-гун северокорейской провинции Хванхэдо. В возрасте 22 лет он поступил в профессиональную школу искусств Хэчжу, в которой начал учиться вокальному пению, но не смог довести учёбу до конца. Его планам помешало начало Корейской войны. Судьба распорядилась так, что однажды он вышел из дома и не вернулся обратно, даже не успев попрощаться с семьёй. Он бежал на юг Корейского полуострова, попав сначала на остров Ёнпхёндо, а затем в Пусан, где служил в армии в качестве связиста. В 1955 году Сон Хэ начал карьеру сольного певца и ведущего концертов, выступал на радио и снимался в юмористических телепередачах. С 1969 по 1986 год он вёл популярную утреннюю радиопередачу «Бродя по аллее», а в мае 1988 года начал вести еженедельную музыкальную передачу «Всенародный конкурс песен» на телеканале KBS1. Он вёл её 34 года, практически до самой смерти, и сейчас уже трудно представить «Всенародный конкурс песен» без Сон Хэ. Он неоднократно говорил, что будет работать до конца жизни, а последний выпуск передачи проведёт на родине, в узде Чэрён-гун провинции Хванхэдо. К сожалению, ему было не суждено осуществить свою заветную мечту. Более 60 лет Сон Хэ прожил в счастливом браке со своей супругой Сок Ок И, которая покинула этот мир в 2018 году. У супругов было трое детей – сын и две дочери. Сын трагически погиб в 1986 году, а обе дочери живы. Активному долголетию Сон Хэ способствовало то, что он никогда не пользовался автомобилем, отдавая предпочтение общественному транспорту, регулярно посещал баню. Его любимым выражением было «Движение – это жизнь». В этом году Сон Хэ был занесён в Книгу рекордов Гиннеса как старейший в мире ведущий музыкального телешоу.