В РК обсудили ответные меры на действия Пхеньяна

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С начала года Северная Корея 18 раз проводила ракетные пуски, что усугубило напряжённость на Корейском полуострове. Учитывая серьёзность ситуации, правящая партия Сила народа, правительство и администрация президента РК провели 8 июня закрытое совещание, посвящённое ответным мерам на недружественные действия Пхеньяна и укреплению вооружённых сил страны. Это была первая встреча в таком формате после начала работы правительства Юн Сок Ёля. Лидер парламентской фракции партии Сила народа Квон Сон Дон назвал возможное проведение Пхеньяном ядерных испытаний в условиях распространения в стране коронавируса «необдуманным и неразумным шагом». Он подчеркнул, что новое правительство не будет более идти на поводу у Пхеньяна. Таким образом, он подтвердил, что северокорейская политика нового правительства будет коренным образом отличаться от аналогичной политики администрации бывшего президента Мун Чжэ Ина. Он отметил, что прежние власти страны «оберегали» Север, используя в случае запуска Севером ракет термин «неустановленный снаряд».