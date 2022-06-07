РК, США и Япония договорились развивать сотрудничество

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8 июня в Сеуле состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел РК Чо Хён Дона, помощника госсекретаря США Уэнди Шерман и заместителя главы МИД Японии Такэо Мори. Стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности, выразили готовность к углублению взаимодействия по региональным и глобальным вопросам. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи. Чо Хён Дон заявил, что РК, США и Япония сходятся во мнении о важности сотрудничества в ситуации усугубления северокорейской ядерной и ракетной угроз, решив наращивать взаимодействие в разрешении этой проблемы. Стороны жёстко осудили ракетные пуски Пхеньяна, а Уэнди Шерман подтвердила приверженность США своим обещаниям об обеспечении безопасности РК и Японии. Она также отметила, что общей целью трёх стран является достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова, призвав Пхеньян прекратить дестабилизирующие действия и вернуться к диалогу. Такэо Мори подчеркнул, что стороны едины в позиции о необходимости поддержания тесного сотрудничества в противодействии недружественной политике КНДР, а также в укреплении сил сдерживания в регионе с целью денуклеаризации Севера. Помимо этого, представители трёх стран обсудили региональные и глобальные вопросы, включая ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, сотрудничество в стабилизации цепочек поставок энергоресурсов и минеральных ископаемых. Переговоры в таком формате проводятся в десятый раз. В РК они состоялись впервые за последние пять лет. Следующую встречу планируется провести осенью в Японии.