ГА ООН обсудила вето на резолюцию в отношении КНДР

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8 июня в Нью-Йорке состоялось заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором обсуждалось наложенное Китаем и Россией вето на резолюцию, предложенную США. Она предусматривает новые жёсткие санкции в отношении Северной Кореи. Посол РК в ООН Чо Хён подверг Пхеньян критике за ракетные пуски и выразил сожаление по поводу того, что Совет Безопасности не отреагировал на контрпродуктивные действия Севера. Он призвал Пхеньян прекратить ракетные пуски, соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и дать положительный ответ на призыв к диалогу и построению мира на Корейском полуострове. В свою очередь представитель Северной Кореи в ООН Ким Сон осудил все принятые ранее санкции, заявив, что резолюция, предложенная США, является «незаконной», поскольку она «нарушает Устав ООН и международное право». Дипломатическое взаимодействие и диалог без предварительных условий, о чём постоянно заявляют США, это «не более чем дымовая завеса, прикрывающая их враждебную политику». Он напомнил, что модернизация вооружений, проводимая Пхеньяном, является «осуществлением права на защиту от прямой угрозы со стороны США».