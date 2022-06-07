ОЭСР сократила прогнозы роста южнокорейской и мировой экономики

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сократила прогноз роста южнокорейской экономики на 2022 год с 3% до 2,7% из-за того, что мировая экономика сталкивается с повышенным риском стагфляции. Пересмотренный прогноз соответствует оценке Банка Кореи. Прогноз Международного валютного фонда (МВФ) составляет 2,5%. ОЭСР повысила прогноз инфляции для РК на 2022 год с 2,1% до 4,8%. Прогноз Банка Кореи составляет 4,5%, а МВФ – 4%. Между тем, эксперты ОЭСР считают, что расходы южнокорейских потребителей восстановятся благодаря отмене карантинных ограничений и дополнительному бюджету. Восстановление потребления будет постепенным, поскольку инфляционное давление, вызванное ростом цен на сырьё и сбоями в цепочках поставок, распространяется на потребителей,- говорится в заявлении ОЭСР. Прогноз роста южнокорейской экономики на 2023 год понижен с 2,7% до 2,5%, а прогноз инфляции повышен с 1,5% до 3,8%. ОЭСР рекомендовала Банку Кореи продолжать повышать учётную ставку. Прогноз роста мировой экономики на этот год понижен с 4,5% до 3%, а на 2023 год – с 3,2% до 2,8%.