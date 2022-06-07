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Политика

Министр по делам воссоединения РК встретился с помощником госсекретаря США

Write: 2022-06-09 11:22:25Update: 2022-06-09 13:45:33

Министр по делам воссоединения РК встретился с помощником госсекретаря США

Photo : YONHAP News

8 июня министр по делам воссоединения РК Квон Ён Сэ встретился в Сеуле с помощником госсекретаря США Уэнди Шерман. Стороны обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове и северокорейскую политику новой администрации РК. Квон Ён Сэ обозначил её как гибкую и прагматичную. Он пояснил, что РК остаётся открытой для диалога, однако на недружественные действия со стороны Севера будет реагировать решительно, основываясь на сотрудничестве с США. Министр подтвердил позицию РК о необходимости оказания гуманитарной помощи и поддержки в борьбе с COVID-19 вне зависимости от политической и военной ситуации. Уэнди Шерман призвала южнокорейскую сторону к дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию. Стороны подтвердили необходимость диалога с Северной Кореей и приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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