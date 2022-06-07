80% корейцев против уступок Японии по историческим спорам

Многие годы между РК и Японией сохраняются напряжённые отношения из-за исторических споров, касающихся принудительной трудовой мобилизации корейцев и сексуального рабства в японской армии во время Второй мировой войны. Между тем, 81,3% южнокорейцев не считают необходимым идти на уступки по этим вопросам в целях улучшения отношений с Японией. 58% японцев считают, что не нужно уступать южнокорейской стороне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого южнокорейской газетой «Хангук Ильбо» и японской «Ёмиури симбун» в период с 20 по 24 мая. В нём приняли участие по тысяче жителей РК и Японии. 52,9% южнокорейцев положительно ответили на вопрос о возможности улучшения отношений двух стран в период правления администрации Юн Сок Ёля. 41,3% опрошенных считают, что отношения останутся на прежнем уровне или ухудшатся. 61% японцев полагают, что ситуация не изменится. Надежду на улучшение отношений выразили 31% респондентов.