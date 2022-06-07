РК расширит масштабы официальной помощи развитию

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Правительство РК планирует расширить масштабы официальной помощи развитию (ODA). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Ли До Хун, выступая 8 июня на 5-м Форуме по целям в области устойчивого развития. Он отметил, что РК будет стремиться укреплять свою роль в качестве одной из ключевых стран мира, активно способствуя решению глобальных проблем путём тесной привязки стратегий в области ODA к внешней политике страны. Ли До Хун напомнил, что правительство РК предоставило Украине гуманитарную помощь на сумму 40 млн долларов, вложило 300 млн долларов в международную Инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT-A). РК продолжит и впредь прилагать усилия для оказания помощи развивающимся странам в реагировании на кризисные ситуации,- подчеркнул Ли До Хун.