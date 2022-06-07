РК продолжает сотрудничество с АСЕАН

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8 июня состоялась видеовстреча высокопоставленных представителей стран-членов АСЕАН и их партнёров по диалогу - РК, Китая и Японии. С южнокорейской стороны в мероприятии принял участие представитель МИД Ё Сын Бэ. Сообщается, что в повестку встречи вошли вопросы сотрудничества в сферах здравоохранения, торговли, цепочек поставок, финансов, а также тема восстановления нормальной жизни после окончания пандемии коронавируса. Ё Сын Бэ представил главные направления политики Сеула в Индо-Тихоокеанском регионе. Он предложил укрепить сотрудничество в формате АСЕАН+3, чтобы сделать его более эффективным. Ё Сын Бэ высоко оценил значение Соглашения о Региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве (RCEP), к которому присоединилась РК. По его словам, RCEP внесёт вклад в обеспечение условий совместного процветания и восстановление экономики Индо-Тихоокеанского региона.