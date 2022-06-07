В Сеуле начнут курсировать беспилотные такси

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С августа в сеульском муниципальном округе Каннам-гу начнут курсировать беспилотные такси. 9 июня состоялась акция RoboRide, в рамках которой можно было прокатиться по улице Тегеран-но. В беспилотном такси проехали мэр Сеула О Сэ Хун и министр сухопутных территорий и транспорта Вон Хви Рён. В отличие от прежних экспериментальных проектов, подразумевающих поездки по определённым маршрутам, услуга RoboRide предусматривает поездку к месту, выбранному пассажиром, по кратчайшему маршруту, определяемому беспилотным такси. В этом году проект будет работать на 26-ти дорогах округа Каннам-гу, а со следующего года - на 32-х дорогах. В августе проект будет запущен в штатном режиме. До этого мэрия, представители министерства сухопутных территорий и транспорта, компании Hyundai Motor и профильные эксперты будут работать над доработкой системы. На первом этапе в беспилотном такси будет находиться оператор, в задачи которого входит обеспечение безопасности.