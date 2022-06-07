США направляли КНДР письменные предложения диалога

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США направляли письменные послания руководству КНДР с предложением диалога без предварительных условий. Они были переданы по неофициальным каналам через третьих лиц и содержали конкретные предложения по организации встреч. Об этом сообщил 8 июня заместитель постоянного представителя США при ООН Джеффри де Лаурентис. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен неоднократно публично заявляли о стремлении Вашингтона к диалогу с Пхеньяном. О своей открытости к серьёзной и устойчивой дипломатии с Северной Кореей американские представители сообщали своим союзникам, партнёрам и другим ключевым странам, включая Китай. По словам де Лаурентиса, США также сообщали о своём намерении оказать помощь Пхеньяну в борьбе с COVID-19. Однако ни на одно из предложений ответа не поступило. Вместо этого, как отметил де Лаурентис, Северная Корея проводит ракетные пуски, представляющие угрозу безопасности в регионе и мире.