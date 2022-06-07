KDI: темпы восстановления экономики РК замедляются

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Сбои в мировых цепочках поставок и резкий рост цен на сырьё ослабили темпы восстановления южнокорейской экономики. Об этом говорится в июньском докладе Корейского института развития (KDI), опубликованном 9 июня. В документе говорится, что после отмены режима социального дистанцирования в сфере контактных услуг наблюдается улучшение показателей, но в производственной сфере рост замедлился. Под влиянием локдауна в крупных городах Китая и ослабления роста мировой экономики в РК отмечается замедление темпов роста экспорта. Кроме того, в связи с высокой инфляцией и повышением цен на сырьё снижается покупательская способность южнокорейских домохозяйств и компаний. Сказывается также повышение учётной ставки в РК и других странах. В апреле в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса показатели выросли на 17,1% в годовом исчислении. Однако коэффициент использования производственных мощностей сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Апрельский объём инвестиций в производственные мощности сократился на 11,9% в годовом исчислении. В апреле среднесуточный объём экспорта вырос за тот же период на 15,3%, а в мае – на 10,7%.