РК и страны EAS обсудили вопросы сотрудничества

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8 июня в формате видеоконференции состоялась встреча высокопоставленных представителей стран-участниц Восточноазиатского саммита (EAS). Её участники обсуждали ситуацию в мире, а также направления сотрудничества в целях процветания и поддержания мира в регионе. Глава южнокорейской делегации Ё Сын Бэ представил программу нового правительства страны, нацеленную на развитие принципов свободы, мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе. Он сообщил о намерении продолжать развитие сотрудничества с АСЕАН, назвав это региональное объединение одним из основных экономических партнёров РК. Участники мероприятия также затронули тему развития Пхеньяном ядерной и ракетной программ. Ё Сын Бэ назвал проведение Севером ракетных испытаний явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, призвав участников EAS осудить недружественные действия Пхеньяна. Восточноазиатский саммит основан в 2005 году. Он объединяет 10 государств Восточной Азии, а также РК, Японию, Китай, Австралию, Новую Зеландию, Индию, США и Россию.