РК нуждается в развитии кадровых ресурсов

Photo : YONHAP News

РК остро нуждается в развитии кадровых ресурсов. Об этом говорится в докладе Федерации корейских промышленников, представленном 9 июня. В нём приведены результаты анализа «Глобального индекса конкурентоспособности талантов-2021», подготовленного бизнес-школой INSEAD. Индекс оценивает возможности разных стран и городов мира в привлечении ценных работников и развитии кадров. РК заняла 24-е место среди стран ОЭСР. В категории привлекательности, оценивающей возможности привлечения иностранных специалистов и ситуацию с трудоустройством женщин, РК заняла 33-е место. В категории роста, оценивающей возможность развития талантов, в том числе, профессиональное образование и повышение качества навыков, РК - на 25-й позиции. Низкая оценка получена и в сфере производительности труда – 28-е место. Отмечается недостаток профессиональной подготовки молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Страны, занявшие верхние позиции в рейтинге, активно привлекают иностранных специалистов, развивают профессиональное образование, наращивают потенциал кадров, уделяя внимание инновациям в области человеческих ресурсов. Однако в РК основное внимание уделяется не инновациям, а сохранению определённого уровня занятости. Так, расходы РК на профессиональную подготовку кадров составили 0,06% ВВП. Это половина среднего показателя по ОЭСР. При этом расходы на создание рабочих мест составили 0,15% ВВП, что втрое больше, чем в среднем по ОЭСР.