С начала работы Юн Сок Ёля на посту президента РК прошёл месяц

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С момента начала работы Юн Сок Ёля на посту президента РК прошёл месяц. Эксперты отмечают некоторые успехи в областях внешней политики и безопасности, но во внутренней политике ещё много нерешённых задач. За месяц президент 12 раз отвечал на вопросы журналистов в неформальной обстановке, в том числе, по пути на работу. Уже через 10 дней после начала работы Юн Сок Ёль встретился со своим американским коллегой Джо Байденом, договорившись о расширении союзнических отношений до экономической области. Кроме того, было принято решение о присоединении РК к новой экономической инициативе в Индо-Тихоокеанском регионе - Индо-Тихоокеанской экономической программе (IPEF). Что касается внутренних вопросов, то глава государства приложил усилия для скорейшего принятия дополнительного бюджета, нацеленного на поддержку экономики и оказание помощи малому бизнесу. Его удалось реализовать через 20 дней после начала работы администрации Юн Сок Ёля. Среди вопросов, вызывающих споры в обществе, возможность амнистии бывшего президента РК Ли Мён Бака. Выступая в Национальном собрании, глава государства подчёркивал необходимость реформирования пенсионной системы, образования и рынка труда. Но пока по этим вопросам не принято конкретных мер. Также необходимо решить острую проблему высокой инфляции. Сохраняются споры вокруг кадровой политики нового президента. Таким образом, в первый месяц работы главе государства удалось достичь определённых результатов, но впереди много задач, особенно в экономической области, учитывая сложную ситуацию в мире.