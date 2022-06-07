Впервые за два года платёжный баланс РК оказался дефицитным

Photo : YONHAP News

Как сообщили 10 июня в Банке Кореи, в апреле текущего года зафиксирован дефицит платёжного баланса в 80 млн долларов. Ситуация вызвана тем, что рост цен на энергоносители и сырьё привёл к росту импорта в денежном выражении. Профицит сохранялся в течение двух лет, с мая 2020 года. За период с января по апрель совокупный профицит составил 15 млрд 310 млн долларов, что на 7 млрд 210 млн долларов меньше, чем за тот же период прошлого года. Профицит товарного баланса составил в апреле 2 млрд 950 млн долларов, что на 2 млрд долларов меньше, чем за тот же период прошлого года. На фоне сохранения спроса на полупроводники и нефтепродукты экспорт вырос на 11,2%, составив 58 млрд 930 млн долларов. Импорт вырос на 16,5% до 55 млрд 980 млн долларов. Поставки в страну угля выросли на 148,2%, газа на 107,3%, нефти на 78,4%. В сфере услуг также отмечен профицит в размере 570 млн долларов.