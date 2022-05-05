Президент РК примет участие в саммите стран НАТО

Photo : YONHAP News

29-30 июня президент РК Юн Сок Ёль примет участие в саммите стран НАТО, который состоится в Мадриде, по приглашению организации. Как этом сообщил 10 июня представитель администрации президента, участие в саммите НАТО станет первой зарубежной поездкой Юн Сок Ёля с момента вступления в должность главы государства. Она предоставит важную возможность для укрепления сотрудничества с союзниками и партнёрами по НАТО для поддержания мира, основанного на ценностях и правилах международного порядка, а также для расширения роли РК как глобальной державы. Юн Сок Ёль примет участие в заседании с главами 30 стран-членов НАТО и стран-партнёров, к которым наряду с РК относятся Япония, Австралия, Новая Зеландия, Швеция, Финляндия, Украина, Грузия и Европейский Союз. Южнокорейский лидер также планирует провести несколько двусторонних встреч. Представитель президентской администрации воздержался от ответа на вопрос о возможности встречи Юн Сок Ёля с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, сославшись на деликатность вопроса. Отвечая на вопрос о встрече с украинскими официальными лицами, он сказал, что такая возможность остаётся открытой.