В РК продолжается рост цен на топливо

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В РК продолжается активный рост цен на топливо. По данным Корейской государственной нефтяной корпорации, по состоянию на 12 мая стоимость дизельного топлива на заправках страны достигла максимальной отметки с 2008 года, составив 1.953,29 воны (1,54 доллара) за литр. После этого почти ежедневно рекорд обновлялся. По состоянию на 16 часов 9 июня, стоимость литра дизельного топлива составила 2.042,99 воны (1,62 доллара). Стоимость бензина - 2.047,19 воны (1,62 доллара) за литр. Ожидается, что в ближайшее время будет преодолён исторический максимум в 2.062,55 воны, который был зафиксирован 18 апреля 2018 года. По сравнению с началом года стоимость бензина на внутреннем рынке выросла на 26,1%, а дизельного топлива - на 41,6%. С целью стабилизации ситуации с 1 июня снижение топливного налога увеличено с 20% до 30%. Но этого оказалось абсолютно недостаточно для удержания роста цен.