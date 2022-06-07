Представители РК и Китая обсудили ситуацию на Корейском полуострове

9 июня представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон и его китайский коллега Лю Сяомин обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Корейском полуострове. Как сообщили в южнокорейском МИД, участники разговора затронули ракетные пуски Пхеньяна, обменялись мнениями о мерах противодействия его недружественной политике. Они выразили обеспокоенность возможностью проведения Севером ядерных испытаний, подчеркнув необходимость жёсткого ответа всего мирового сообщества на действия, угрожающие миру и безопасности на Корейском полуострове. Ким Гон призвал Китай играть конструктивную роль в вопросе возвращения Севера за стол переговоров. Лю Сяомин выразил согласие с необходимостью диалога между двумя странами в целях сохранения стабильности в регионе. Он заявил, что Китай будет работать над мирным разрешением проблем, связанных с Северной Кореей, придерживаясь позиции о необходимости денуклеаризации Корейского полуострова.