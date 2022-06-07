Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Юн Сок Ёль: Рабочие и работодатели должны сами решать проблемы

Write: 2022-06-10 12:24:17Update: 2022-06-10 12:48:53

Юн Сок Ёль: Рабочие и работодатели должны сами решать проблемы

Photo : YONHAP News

В РК четвёртый день проходит забастовка работников грузовых перевозок, требующих защиты своих прав на фоне дестабилизации цен на топливо и усложнившейся экономической ситуации. 10 июня президент РК Юн Сок Ёль заявил в этой связи, что рабочие и работодатели должны самостоятельно решать проблемы. По его словам, если правительство будет слишком глубоко вмешиваться в этот процесс, то стороны не смогут создать условия для самостоятельного разрешения противоречий. Президент поставил под вопрос целесообразность вмешательства прежних властей в выстраивание отношений рабочих и работодателей. Бастующие требуют сохранить систему стабильных тарифов на грузовые перевозки, срок действия которой истекает в конце этого года. Правящие и оппозиционные партии не приняли конкретных мер по этому вопросу. В оппозиционной Демократической партии Тобуро выразили сожаление по поводу того, что министры труда и занятости, сухопутных территорий и транспорта не приняли участия во встрече с представителями бастующих 9 июня. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >