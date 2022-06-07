Юн Сок Ёль: Рабочие и работодатели должны сами решать проблемы

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В РК четвёртый день проходит забастовка работников грузовых перевозок, требующих защиты своих прав на фоне дестабилизации цен на топливо и усложнившейся экономической ситуации. 10 июня президент РК Юн Сок Ёль заявил в этой связи, что рабочие и работодатели должны самостоятельно решать проблемы. По его словам, если правительство будет слишком глубоко вмешиваться в этот процесс, то стороны не смогут создать условия для самостоятельного разрешения противоречий. Президент поставил под вопрос целесообразность вмешательства прежних властей в выстраивание отношений рабочих и работодателей. Бастующие требуют сохранить систему стабильных тарифов на грузовые перевозки, срок действия которой истекает в конце этого года. Правящие и оппозиционные партии не приняли конкретных мер по этому вопросу. В оппозиционной Демократической партии Тобуро выразили сожаление по поводу того, что министры труда и занятости, сухопутных территорий и транспорта не приняли участия во встрече с представителями бастующих 9 июня.