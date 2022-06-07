В РК оптимизируют систему лечения COVID-19

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В РК продолжается стабилизация эпидемической ситуации. Об этом заявил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 10 июня на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. Он напомнил о планах реструктуризации системы лечения коронавируса, которая состоит из разрозненных объектов, в числе которых клиники респираторной медицины, центры амбулаторного лечения и другие. Все они будут объединены в центры лечения больных респираторными заболеваниями. Кроме того, будут созданы более 5 тыс. лечебных учреждений, в которых можно будет пройти тест на коронавирус, получить очное лечение и лекарства. Кроме того, планируется провести масштабное исследование постковидного синдрома (Long Covid). По результатам исследования будет создано руководство по лечению такого синдрома.