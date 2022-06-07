Пандемия COVID-19 изменила пищевые привычки корейцев

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В пиковый период распространения коронавируса в РК в 2020 году 34,6% южнокорейцев пропускали утренний приём пищи. В случае с обедом показатель составил 10,5%, с ужином - 6,4%. Как отмечается в докладе Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, представленном 10 июня, это значительно выше, чем в 2019 году. В докладе отмечается, что нерегулярный приём пищи частично связан с изменением образа жизни корейцев. В частности, дети большую часть времени обучались дистанционно, а взрослые чаще работали в удалённом режиме. Кроме того, отмечается увеличение доли людей, которые ели в одиночестве. С 15,4% в 2019 году до 18,7% в 2020 году увеличилась доля людей, заказывающих еду с доставкой более одного раза в день. То же самое касается и приготовления пищи в домашних условиях, что связано с увеличением времени, проводимого дома. В этой связи в докладе отмечается необходимость разработки рекомендаций по приёму пищи в связи с изменениями, вызванными пандемией.