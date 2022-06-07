Пак Чин: Сеул открыт к диалогу с Пхеньяном

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Цель Сеула заставить Пхеньян осознать то, что он ничего не достигнет, развивая ракетную и ядерную программы. Об этом заявил министр иностранных дел РК Пак Чин, выступая 10 июня на брифинге Клуба Корейского полуострова и Клуба мира. Он подчеркнул, что РК продолжит доносить до Севера эту позицию, укрепляя силы сдерживания. Министр также выразил намерение строго выполнять резолюции Совета Безопасности ООН. Пак Чин в очередной раз подтвердил, что администрация Юн Сок Ёля открыта к диалогу и готова оказать Северу всестороннюю помощь, если Пхеньян встанет на путь полной денуклеаризации. Он указал, что отказ от гуманитарной помощи при сохранении недружественной политики ставит под удар безопасность простых северокорейцев. Под Клубом мира подразумеваются представители 20 стран, имеющих официальные представительства в КНДР, а под Клубом Корейского полуострова – представители 20 стран, имеющих диппредставительства в обеих Кореях.