РК призывает ЕС к сотрудничеству при внедрении CBAM

Photo : YONHAP News

Правительство РК призвало ЕС к тесному сотрудничеству в процессе внедрения Европейского механизма пограничной углеродной корректировки (СВАМ), чтобы эта инициатива не выполняла роль тарифного барьера. Как сообщили 10 июня в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, данная позиция озвучена представителем ведомства на торговых переговорах Ан Док Кыном на переговорах с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и генеральным секретарём ОЭСР Матиасом Корманном. Встречи были организованы в рамках министерской конференции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая проходит в Париже 9-10 июня. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы выполнения условий соглашения о свободной торговле, возможности сотрудничества по торговым вопросам, а также вопросы взаимодействия в ходе 12-й министерской конференции ВТО. Европейский механизм пограничной углеродной корректировки - аналог таможенного сбора, который рассчитывается на основе объёма прямых выбросов газов в ходе производства продукции.