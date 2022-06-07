В Сингапуре состоялась встреча министров обороны РК и Канады

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10 июня министр обороны РК Ли Чжон Соп провёл в Сингапуре встречу со своей канадской коллегой Анитой Ананд. Переговоры состоялись в рамках межправительственного форума «Диалог Шангри-ла», который проходит с 10 по 12 июня. Стороны обсудили вопросы безопасности и сотрудничества в сфере обороны. Ли Чжон Соп отметил, что Канада является стратегическим партнёром и дружественной страной для РК с 1963 года, когда были установлены дипломатические отношения. Он также поблагодарил Канаду за помощь, оказанную в ходе Корейской войны. Анита Ананд заявила, что Канада тщательно исполняет антисеверокорейские санкции ООН, тем самым внося вклад в поддержание мира на Корейском полуострове. По её словам, канадское правительство продолжит оказывать активную поддержку международному сотрудничеству в целях обеспечения мира на Корейском полуострове.