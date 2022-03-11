Северокорейский лидер призывает усилить национальную оборону

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын призвал к «более строгим мерам самообороны» для решения «очень серьёзных» проблем безопасности. Как сообщает агентство ЦТАК, призыв прозвучал в выступлении Ким Чон Ына на Пленуме Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, проходившем в Пхеньяне с 8 по 10 июня. На пленуме отмечалось, что «право на самооборону является вопросом защиты национального суверенитета». Оно приобретает особую актуальность сегодня, когда безопасность страны находится под угрозой, и ситуация может ещё больше усугубиться. На пленуме принято решение «сохранить принципы и стратегии в борьбе с врагом» и в области иностранных дел. Упоминались ли на пленуме планы Северной Кореи провести ещё одно ядерное испытание, не сообщается. Не было озвучено также никаких важных сообщений в адрес Сеула и Вашингтона. Хотя пленум был посвящён внутренним вопросам, в том числе, восстановлению экономики и борьбе с пандемией COVID-19, о каких бы то ни было достижениях также не сообщается. Пленум утвердил ряд новых кадровых назначений. Так, министром иностранных дел назначен Чхве Сон Хи, занимавший должность заместителя министра. Ли Сон Гвон переведён с должности министра иностранных дел на должность начальника отдела Единого фронта. Данный орган занимается межкорейскими отношениями. Начальником Генерального штаба Корейской народной армии назначен Ли Тхэ Соп, а начальником Главного политуправления - Чон Гён Тхэк.