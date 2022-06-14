Юн Сок Ёль: Стремление оппозиции усилить роль парламента «неконституционно»

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Стремление оппозиции усилить парламентский контроль над правительством может оказаться «неконституционным». Об этом заявил 13 июня президент РК Юн Сок Ёль, комментируя намерение депутата Национального собрания от оппозиционной Демократической партии Тобуро Чо Ын Чхона внести поправку в Закон о Национальном собрании. Она позволит постоянным парламентским комитетам требовать пересмотра президентского указа или постановления премьер-министра, если они сочтут его несовместимым с законом. Аналитики считают, что принятие поправки может дать Демократической партии Тобуро, которая занимает 170 из 299 мест в Национальном собрании, слишком большую роль в государственных делах, нарушив принцип разделения административной и законодательной властей. "Указы и распоряжения должны быть прерогативой президента, а их выполнение должно происходить в соответствии с Конституцией",- сказал Юн Сок Ёль.