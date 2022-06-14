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В Корее

В РК продолжается забастовка водителей грузовиков

Write: 2022-06-13 13:21:55Update: 2022-06-13 13:22:22

В РК продолжается забастовка водителей грузовиков

Photo : YONHAP News

Забастовка южнокорейских водителей грузовиков продолжается седьмой день подряд, усугубляя логистические сбои по всей стране. Члены организации «Союз солидарности автомобильных грузоперевозчиков», насчитывающей 22 тыс. человек, бастуют с 7 июня, требуя от правительства расширить систему фрахтовых ставок, гарантирующую базовую заработную плату водителям, чтобы справиться с ростом цен на топливо.   Забастовка вызывает массовые сбои в логистических сетях страны. Профсоюз пытался найти решение путём переговоров с министерством сухопутных территорий и транспорта, но переговоры сорвались из-за возражений со стороны правящей партии Сила народа. Срок действия системы ставок фрахта для безопасных грузоперевозок, вступившей в силу в 2020 году, истекает 31 декабря нынешнего года. По состоянию на 12 июня, бастуют 4.100 водителей, или 19% членов профсоюза.  Это привело к сбоям в контейнерных перевозках и снижению промышленного производства. 12 июня количество грузовых контейнеров, доставляемых в порт Пусан и вывозимых из него, упало примерно до 20% от уровня прошлого месяца. По сообщению министерства сухопутных территорий и транспорта,  автомобильная, металлургическая и цементная промышленность  столкнулись с сокращением и отгрузки продукции. 
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