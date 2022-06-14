Традиционные фабрики по производству алкоголя превращаются в туристические объекты

Photo : YONHAP News

Корейские традиционные фабрики по производству алкоголя привлекают внимание как новые туристические ресурсы. Об этом сообщили 12 июня в информационной телепрограмме KBS. Корреспондент посетил фабрику, расположенную в селе Пульчжон-мён уезда Квэсан-гун провинции Чхунчхон-Пукто. На ней производится корейская рисовая брага макколли. Фабрика, источающая сильный аромат рисовых дрожжей, работает с 1939 года как семейное предприятие, оставаясь таковым по сей день. Внучка основателя фабрики госпожа Ю Ги Ок унаследовала семейный бизнес и сохранила уникальный вкус традиционных макколли на протяжении трёх поколений. Старое оборудование помогает в изучении истории производства алкогольных напитков. Местные власти подали документы на регистрацию фабрики в качестве культурного достояния. «Мы должны сохранить нашу фабрику, чтобы люди смогли увидеть культурные ценности прошлого, верно? Если мы модернизируем производство, фабрика утратит свою ценность»,– сказала в интервью владелица фабрики госпожа Ю Ги Ок. Как сообщает KBS, по мере снижения спроса на макколли многие традиционные фабрики принимают различные меры по привлечению туристов, организуя культурные программы. На фабрике в селе Ивон-мён уезда Окчхон-гун провинции Чхунчхон-Пукто, прошлое и настоящее сосуществуют уже 90 лет. Посетители могут самостоятельно приготовить алкогольную продукцию из рисовых дрожжей и листьев лотоса, упаковать и забрать домой. «Мы организовали эту культурную программу с намерением способствовать потреблению нашей сельскохозяйственной продукции»,– говорит владелец фабрики господин Кан Хён Чжун.