«Игра в кальмара» вернётся со вторым сезоном

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Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вернётся к зрителям со вторым сезоном. Об этом сообщили 13 июня операторы платформы стримингового сервиса Netflix. «Грядёт совершенно новый раунд»,- сказал режиссёр, сценарист и исполнительный продюсер Хван Дон Хёк в письме фанатам, опубликованном в соцсетях платформой Netflix. «Сон Ги Хун возвращается в качестве фронтмен. Наступает второй сезон»,- написал режиссёр. Сон Ги Хун, которого играет Ли Чжон Чжэ, является обременённым долгами персонажем, который участвует в таинственном смертельном соревновании, чтобы выиграть 45 млрд 600 вон (38 млн долларов) призовых денег в первом сезоне из девяти серий. Вышедшая в сентябре прошлого года корейская драма на выживание «Игра в кальмара» стала самым успешным сериалом Netflix за всю историю стриминга. Режиссёр поблагодарил поклонников со всего мира за беспрецедентную поддержку его первого телесериала.