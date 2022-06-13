Главы МИД РК и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

13 июня в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел РК Пак Чина и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые обсудили широкий круг вопросов. Главной темой переговоров стала ситуация на Корейском полуострове, в том числе, северокорейская ядерная угроза. Стороны согласились с тем, что Пхеньян столкнётся с жёстким ответом всего мирового сообщества в случае осуществления недружественных действий. Они также сообщили о планах в ближайшее время начать работу переговорной группы по вопросу средне- и долгосрочной боеготовности союзных сил РК и США. Участники встречи напомнили об отсутствии враждебных намерений в отношении Северной Кореи, готовности оказать помощь Пхеньяну в борьбе с коронавирусом, а также об открытости к диалогу без предварительных условий. Пак Чин выразил надежду на то, что Север сделает правильный выбор между противостоянием и диалогом. Он также отметил важную роль Китая в решении северокорейской ядерной проблемы. Энтони Блинкен заявил, что США продолжат давление на Пхеньян до тех пор, пока он не изменит свою политику. Госсекретарь США подчеркнул, что Сеул и Вашингтон готовы ко всем возможным вариантам развития событий.