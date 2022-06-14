Банк Кореи ожидает увеличение нестабильности рынков

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Банк Кореи прогнозирует увеличение нестабильности внутренних финансового и валютного рынков после регулярного заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится 14-15 июня. Не исключено, что ФРС повысит процентные ставки на 0,75% в рамках борьбы со стремительной инфляцией. Об этом сообщил заместитель управляющего Банком Кореи Ли Сын Хон, выступая на состоявшемся 14 июня экстренном финансовом совещании. На мировом финансовом рынке второй день подряд наблюдается значительное повышение учётных ставок, обвал стоимости ценных бумаг и укрепление доллара. В этой связи южнокорейские финансовые власти проводят тщательный мониторинг ситуации, готовясь принять активные меры по стабилизации рынка. Накануне министерство планирования и финансов заявило, что приложит усилия для предотвращения чрезмерного падения курса национальной валюты.