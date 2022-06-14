13 июня в РК 9.778 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 13 июня в стране зарегистрированы 9.778 новых случаев COVID-19. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущий день, когда было зафиксировано самое низкое суточное число заболевших за последние пять месяцев - 3.828. Рост показателя связан с традиционным увеличением количества тестов на COVID-19 после выходных. Эксперты полагают, что в ближайшее время спад темпов распространения продолжится, но в связи с ослаблением иммунитета у тех, кто уже переболел, летом можно ожидать начало новой волны заражений. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 98 человек, что на 3 человека больше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека. Это самый низкий показатель с 13 сентября прошлого года. Общее число умерших с начала пандемии – 24.390 человека. Коэффициент смертности составляет 0,13%.