В РК озабочены зависимостью от поставок автозапчастей из Китая

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В РК озабочены ростом зависимости от поставок автозапчастей из Китая. В ходе состоявшегося 14 июня форума по проблемам автомобильной промышленности были представлены данные, указывающие на сложность ситуации. В частности, представитель Корейского института промышленной экономики и торговли сообщил, что доля Китая в импорте автозапчастей в РК, составлявшая в 2000 году 1,8%, в прошлом году составила 34,9%. С января по апрель этого года показатель достиг 36,2%. Уровень зависимости отечественной отрасли автомобилестроения от поставок запчастей из-за рубежа составил 12%. Указывается, что это незначительный показатель по сравнению с другими отраслями. Однако озабоченность вызывает рост доли Китая в поставках запчастей. Особенно это чувствуется в секторе материалов и сырья, применяемых в производстве вторичных аккумуляторов, которые являются ключевым компонентом электромобилей. Актуальность данного вопроса повышается в связи с усугублением противостояния США и КНР. Эксперты отмечают необходимость укрепления производства комплектующих и расширения каналов закупок на мировом рынке.