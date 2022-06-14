Посещаемость кинотеатров восстанавливается

В связи с отменой мер социального дистанцирования восстанавливается посещаемость южнокорейских кинотеатров. По данным аналитического агентства WiseApp, сумма майских продаж трёх крупнейших сетей кинотеатров CGV, Lotte Cinema и MegaBox составила 147,5 млрд вон или 114 млн долларов. Это максимальный показатель с февраля 2020 года, когда началось активное распространение коронавируса. Отметка приблизилась к допандемийным значениям. К примеру, в мае 2019 года продажи составили 158 млрд 400 млн вон. Кроме того, нынешний объём продаж оказался в 11 раз больше, чем в мае 2020 года и в 3,7 раза больше, чем в мае 2021 года. Майский показатель не включает платежи наличными, корпоративными картами, бонусными картами и через системы упрощённых платежей. Ранее Корейский комитет развития кинематографии сообщал, что в мае количество посетителей кинотеатров страны практически достигло допандемийных показателей, составив 14 млн 550 тыс. человек. Это максимальная отметка с 1 января 2020 года.