Стоимость дизельного топлива превысила 2.080 вон

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Средняя цена дизельного топлива на южнокорейских автозаправках превысила 2.080 вон за литр, оставаясь дороже бензина. Цена дизельного топлива превышает цену бензина с середины мая. Это произошло впервые с глобального экономического кризиса 2008 года. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен. Стоимость бензина также приближается к этой отметке. Отмечается, что внутренний рынок отражает мировые цены на нефть с двухнедельным опозданием. С целью стабилизации цен правительство РК увеличило скидку на топливный налог с 20% до 30%. Кроме того, водителям грузового транспорта и автобусов предоставляются ежемесячные субсидии на топливо. До конца июля действует нулевая налоговая ставка на сжиженный природный газ или автомобильный бутан, чтобы снизить финансовую нагрузку на таксистов и владельцев малого бизнеса. Однако эффект от принятых мер незначительный. Если власти увеличат скидку на топливный налог до 37%, стоимость топлива снизится на 57 вон за литр. Если отменить таможенные сборы и импортный налог на нефть, то она снизится ещё на 43 воны. Однако эффект от подобных мер будет временным и незначительным. Подобная ситуация сказывается на повышении тарифов в сфере логистики и электроэнергетики, растёт стоимость сырья для нефтехимической отрасли. Есть опасения об усугублении проблемы высокой инфляции в целом.