РК готовится к возможному распространению оспы обезьян

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Власти РК намерены ввести лечение больных оспой обезьян в карантине. Рассматривается возможность помещения в 21-дневный карантин контактировавших с больным. Эта мера коснётся людей, относящихся к категории высокого риска. Данные вопросы войдут в повестку заседания Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, созываемого с целью проверки готовности страны к возможной эпидемии оспы обезьян. Предполагается, что заражённые будут проходить лечение в Центральной специализированной инфекционной больнице. Контактировавшие с заражённым будут разделены на категории высокого, среднего и низкого риска. 21-дневному карантину могут подлежать отнесённые к первой категории. Это люди, находившиеся в близком контакте с заражённым в пределах 21 дня после появления симптомов. В группу среднего риска входит медперсонал, лечивший больного, а в группу низкого риска – лица, имевшие короткий контакт с заражённым. Сообщается, что, в отличие от коронавируса, оспа обезьян обладает низким уровнем заразности. Тем не менее, власти намерены проводить тщательный мониторинг ситуации. Будет также затронут вопрос о завозе 5 млн доз препарата Тековиримат. Пока это единственный лицензированный за рубежом препарат от оспы обезьян. Его планируют применять для лечения взрослых пациентов.