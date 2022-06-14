В РК продолжается забастовка водителей грузовиков

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В РК восьмой день продолжается забастовка водителей грузовиков. Члены организации «Союз солидарности автомобильных грузоперевозчиков», насчитывающей 22 тыс. человек, бастуют с 7 июня, требуя от правительства расширить систему фрахтовых ставок, гарантирующую базовую заработную плату водителям, чтобы справиться с ростом цен на топливо. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, 14 июня в 14 регионах страны бастуют 6.800 водителей, или 31% членов профсоюза. В результате забастовки возникают проблемы с перевозкой грузов в металлургической, шинной и цементной отраслях. В морских портах переполнены складские площади. Некоторые металлургические заводы вынуждены приостановить работу из-за нехватки складских помещений. Ряд компаний привлекают для перевозок продукции собственные транспортные ресурсы, что лишь отчасти решает проблему.