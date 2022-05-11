В РК продолжает расти занятость населения

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По состоянию на конец мая текущего года, численность занятого населения составила в РК 28 млн 485 тыс. человек. Это на 935 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень занятости среди южнокорейцев старше 15 лет вырос на 1,8% в годовом исчислении, составив 63%,- сообщили 15 июня в Национальном статистическом управлении. Рост занятости продолжается 15 месяцев подряд. Кроме того, нынешний майский рост стал самым большим за последние 22 года. Показатели занятости улучшились в производственном секторе, где на 107 тыс. рабочих мест больше, чем в мае прошлого года, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе, сфере здравоохранения и социального обеспечения. При этом сокращение занятости продолжается в оптовой и розничной торговле. Уровень безработицы снизился на 1%, составив 3% экономически активного населения. Это самый низкий показатель за май с 1999 года. Число постоянных работников увеличилась на 900 тыс., временных - на 79 тыс. человек. Количество подёнщиков сократилось на 91 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. Численность экономически неактивного населения, то есть, тех, кто не работает и не ищет работу, а также не входящих в состав рабочей силы, составила 15 млн 870 тыс. человек, что на 480 тыс. человек меньше, чем годом ранее.