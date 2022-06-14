Водители грузовиков завершили забастовку

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Водители грузовых автомобилей, объединённые в 22-тысячный «Союз солидарности автомобильных грузоперевозчиков», 14 июня поздно вечером достигли соглашения с министерством сухопутных территорий и транспорта. Они приняли решение прекратить забастовку, начавшуюся 7 июня, и вернуться к работе с 15 июня. Профсоюз требует расширения системы безопасных фрахтовых ставок, целью которой являются предотвращение опасного вождения и гарантии минимальных фрахтовых ставок для водителей грузовиков, помогающие справиться с растущими ценами на топливо. Данная система была введена в 2020 году на трёхлетний срок. Её действие должно было завершиться 31 декабря текущего года, но, как сообщается, стороны договорились оставить систему в силе. Министерство сухопутных территорий и транспорта обещало продолжить обсуждение плана распространения системы фрахтовых ставок, которая в настоящее время применяется для тех, кто перевозит контейнеры и цемент, на другие виды грузов. Кроме того, будет рассмотрено увеличение топливных субсидий для грузовых автомобилей. В забастовке участвовали 6.800 водителей, или 31% членов профсоюза. Забастовка вызвала серьёзные сбои в логистике и производстве товаров. Некоторые металлургические заводы вынуждены были приостановить работу из-за нехватки складских площадей. Ряд компаний привлекли для вывоза продукции собственные транспортные ресурсы, но это решило проблему в незначительной степени. Убытки металлургического, автомобильного и нефтехимического секторов составили не менее 1 трлн 600 млрд вон (1 млрд 230 млн долларов).