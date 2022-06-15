Ракета «Нурихо» доставлена на стартовую площадку

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15 июня первая южнокорейская космическая ракета «Нурихо» (KSLV-II) доставлена из сборочного цеха на стартовую площадку Космического центра в Кохыне. До конца дня она будет установлена в вертикальное положение. Далее будут проведены работы по её подключению к стартовому столу, а также проверка на наличие возможных утечек и засора в процессе заправки. При благоприятных условиях все работы планируется завершить к вечеру 15 июня. Заправка ракеты запланирована на 16 июня. Возможность запуска и его точное время будут определены в соответствии с погодными условиями. Изначально запуск ракеты был запланирован на 15 июня, но коррективы в расписание внесены по причине сильного ветра. В октябре прошлого года ракета «Нурихо» успешно достигла заданной высоты 700 километров, но не смогла вывести на орбиту искусственный спутник, так как двигатель третьей ступени запустился раньше, чем планировалось. На этот раз ракета должна вывести на орбиту 180-килограммовый спутник для проверки её характеристик и четыре малых спутника, разработанных университетами для исследовательских целей. В 2013 году в проект создания ракеты «Нурихо» правительство РК инвестировало 2 трлн вон (1 млрд 800 млн долларов). В работе над ракетой, которая построена на основе отечественных технологий, приняли участие более 300 южнокорейских компаний.