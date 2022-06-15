Проблема Северной Кореи – приоритет для РК и США

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Проблема Северной Кореи является главным политическим приоритетом как для РК, так и для США в условиях, когда проведение Пхеньяном ядерных испытаний является реальностью. Об этом сообщил 14 июня журналистам в Вашингтоне министр иностранных дел РК Пак Чин, подводя итоги состоявшихся накануне переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Он добавил, что Сеул и Вашингтон примут новые жёсткие меры в отношении Пхеньяна в случае проведения им ядерных испытаний. Главы внешнеполитических двух стран согласились с важностью сохранения и усиления расширенного сдерживания в отношении Севера. Кроме того, они договорились принять собственные санкции в отношении Севера в дополнение к тем, что будут приняты мировым сообществом. В мае этого года США предложили на рассмотрение Совета Безопасности резолюцию по Северной Корее, но она была заблокирована двумя постоянными членами Совбеза - Китаем и Россией. Если Северная Корея проведёт ядерное испытание, то у Китая и России не останется причин для противодействия новой резолюции. Тем более, что с начала этого года Северная Корея запустила по меньшей мере 31 баллистическую ракету. Выступая на совместной пресс-конференции после встречи, состоявшейся 13 июня, Пак Чин и Энтони Блинкен отметили, что Север, скорее всего, завершил все приготовления к ядерным испытаниям и, ждёт только политического решения руководства своей страны. Одновременно главы внешнеполитических ведомств подтвердили, что они оставляют возможность для диалога с Пхеньяном, выразив готовность оказать ему помощь в борьбе с коронавирусом.