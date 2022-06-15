JPMorgan: Банк Кореи продолжит повышение учётной ставки

В июле Банк Кореи может пойти на повышение учётной ставки на 0,5% в рамках противодействия высокой инфляции. Об этом говорится в опубликованном 15 июня докладе американского банка JPMorgan Chase. Отмечается также, что учётная ставка может быть повышена в августе, октябре и ноябре, каждый раз на 0,25%. В этом случае к концу года ставка составит 3%. При условии её дальнейшего повышения, в первом квартале следующего года она может достичь 3,25%. Представитель JPMorgan Пак Сок Киль отметил, что в ходе состоявшегося 14 июня заседания комитета по денежно-кредитной политике Банка Кореи было выражено намерение принять активные превентивные меры по сдерживанию угрозы инфляции. По его словам, на решение Банка Кореи о повышении учётной ставки в июле повлияют такие факторы как прогнозы JPMorgan о годовом росте потребительских цен на 5,2%, ускорение темпов инфляции, повышение процентной ставки ФРС США.