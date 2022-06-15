РК на 40-м месте по доверию населения к официальным новостям

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67% южнокорейцев выборочно избегают новостей определённого характера. Об этом свидетельствуют результаты исследования, изложенные в докладе Института изучения журналистики Reuters при Оксфордском университете за 2022 год. Нынешний показатель на 15% больше, чем в 2017 году. Средний показатель среди 46 стран, которые затронуло исследование, составил 69%. Среди причин такого отношения респонденты назвали недоверие к определённым новостям и их необъективность. Уровень доверия южнокорейцев к новостям, официально публикуемым в медиапространстве, снизился на 2% по сравнению с прошлым годом, составив 30%. По этому показателю страна заняла 40-е место, опустившись на две ступени по сравнению с предыдущим годом. Самый высокий уровень доверия в Финляндии – 69%, а самый низкий в США – 26%. Среди 15 крупнейших новостных вещательных компаний РК в первой пятёрке по уровню доверия населения YTN, SBS, KBS, JTBC и Yonhap News. 19% южнокорейцев считают, что отечественные СМИ сохраняют политическую независимость. В случае независимости от коммерческих факторов показатель составил 18%. Показатели выросли на 7% и 6% соответственно по сравнению с предыдущим исследованием.