Запуск ракеты «Нурихо» отложен из-за технических проблем

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Запуск первой южнокорейской космической ракеты «Нурихо» (KSLV-II), запланированный на 16 июня, отложен на неопределённое время из-за технических проблем. Как сообщили в Корейском институте аэрокосмических исследований (KARI), за сутки до старта датчик в баке с окислителем показал отклонения от нормы. Ракета возвращена с космодрома в сборочный цех для технического осмотра. Первоначально запуск ракеты, которая должна вывести на орбиту пять спутников, планировался на 15 июня, но был отложен на сутки из-за сильного ветра. Первый экземпляр ракеты «Нурихо», запущенный в октябре прошлого года, успешно достиг заданной высоты 700 километров. Однако макет спутника не был выведен вывести на орбиту, так как двигатель третьей ступени запустился раньше, чем планировалось. После этого проектировщики укрепили анкерное соединение бака с гелием внутри бака окислителя третьей ступени ракеты. В 2013 году в проект создания ракеты «Нурихо» правительство РК инвестировало 2 трлн вон (1 млрд 800 млн долларов). В период до 2027 года запланированы четыре дополнительных запуска ракеты в рамках дальнейшего развития ракетно-космической программы.