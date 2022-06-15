ООН считает усилия РК в области прав человека недостаточными

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Спецдокладчик ООН по вопросу о содействии установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям недопущения нарушений Фабиан Сальвиоли призвал правительство РК приложить больше усилий для восстановления чести и достоинства жертв нарушений прав человека со стороны властей. Выступая 15 июня на пресс-конференции в Сеуле, Сальвиоли отметил усилия, предпринятые южнокорейскими властями после демократизации страны. Одновременно он указал на недостаточность мер по компенсации ущерба жертвам. В частности, он подчеркнул необходимость обеспечения неограниченного доступа к архивам государственных учреждений в рамках деятельности комитетов по установлению нарушений прав человека. Кроме того, по его мнению, Национальный архив и прокуратура должны предоставлять потерпевшим свободный доступ к своим материалам. Специальный докладчик призвал отменить срок давности для преступлений, связанных с нарушениями прав человека и пересмотреть ряд положений Закона о национальной безопасности, которые делают возможными нарушения прав человека.