Госдолг РК превысил в апреле 1 тыс. трлн вон

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По состоянию на конец апреля госдолг РК составил 1.100 трлн вон (779 млрд 655 млн долларов), впервые превысив 1 тыс. трлн вон. По данным министерства планирования и финансов, представленным 16 июня, госдолг вырос за месяц на 19 трлн 100 млрд вон (14 млрд 876 млн долларов). Ожидается, что по итогам года он составит 1.068 трлн 800 млрд вон. С января по май правительство выпустило гособлигации на сумму 90 трлн вон (70 млрд долларов), что составляет 50,7% годового лимита по их выпуску. В министерстве отметили, что опасения по поводу инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики в мире стали факторами сохранения нестабильности процентных ставок по гособлигациям. Между тем, в апреле дефицит финансового баланса страны составил 21 трлн 300 млрд вон (16 млрд 590 млн долларов). Это на 2,5 трлн вон (1 млрд 964 млн долларов) меньше, чем год назад. Общие доходы государства в апреле составили 245 трлн 900 млрд вон (191 млрд 495 млн долларов). Показатель увеличился на 28 трлн 300 млрд вон в годовом исчислении. Расходы выросли на 33 трлн вон (25 млрд 694 млн долларов), составив 267 трлн 300 млрд вон (208 млрд 161 млн долларов).