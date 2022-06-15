РК и США обсудили новые меры сдерживания Севера

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Министр иностранных дел РК Пак Чин подвёл итоги своего четырёхдневного визита в США. Основным достижением он назвал договорённость о преобразовании альянса РК и США во всеобъемлющий стратегический союз. В ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном обсуждались меры по расширению сил сдерживания и корректировки степени боеготовности в ответ на действия Пхеньяна. Глава южнокорейского МИД запросил поддержку Конгресса США по данному вопросу. Он заявил, что в случае проведения Пхеньяном ядерного испытания РК поддержит новую резолюцию Совета Безопасности ООН. Представитель сенатского комитета по международным делам сообщил о подготовке плана действий в отношении третьих стран и организаций, содействующих уклонению Севера от санкций ООН. Под третьими странами в первую очередь подразумеваются Китай и Россия. Это были первые официальные переговоры глав внешнеполитических ведомств РК и США после начала работы в Сеуле нового правительства.